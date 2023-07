Salesforce: Auswirkungen der Preiserhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Citi, das Investmenthaus, äußerte sich am Montag ermutigend zu den kürzlich angekündigten Preiserhöhungen von Salesforce. In einer Notiz an die Investoren enthüllte Citi, dass diese Erhöhungen in den kommenden Jahren eine signifikante Auswirkung haben könnten. Der Analyst von Citi bewertete das Aktienziel für Salesforce auf 230 Dollar und prognostizierte stabile Kundenbindung infolge der etablierten Position des Unternehmens im Markt. In der vergangenen Woche hatte Salesforce bekannt gegeben, dass es plant seine Preise in einigen Bereichen anzupassen.

Updationen zu neuen Prognosen

Nach Berichten von SeekingAlpha schätzt Radke nun, dass die Preissteigerungen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg von rund 200 Milliarden US-Dollar generieren könnten. Im Geschäftsjahr 2025 könnte dieser Anstieg durch weitere Preiserhöhungen...