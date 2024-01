Salesforce-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Salesforce war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab neun negative Tage und nur einen positiven Tag, wobei an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Salesforce daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Darüber hinaus wurden sechs Handelssignale identifiziert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat Salesforce im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,82 Prozent erzielt, was 72,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite von Salesforce mit 74,29 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Salesforce aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,56 deutlich über dem Branchen-KGV von 54,11 liegt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Aus technischer Sicht sieht es hingegen positiver aus, da die 200-Tage-Linie der Salesforce bei 218,41 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 274,46 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +25,66 Prozent, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einer Differenz von +11,42 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Gut".