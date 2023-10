Salesforce: Analysten sehen Potenzial von +19,15%

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,21% hingelegt. Das Marktumfeld ist derzeit relativ pessimistisch. Doch die Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel bei 228,50 EUR festgelegt. Wenn sie Recht behalten, eröffnet das aktuell den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +19,15%.

Konkret empfehlen 23 Analysten die Aktie stark zum Kauf und weitere elf sind optimistisch eingestellt. Weitgehend neutral positionieren sich 15 Experten mit einem “Halten”-Rating. Lediglich einer rät dazu, die Aktien zu verkaufen.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,12 – damit bleibt auch dieser Trend-Indikator positiv für Salesforce.