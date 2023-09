Salesforce: Analysten sehen Potenzial für +7,24%

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,03% verzeichnet und auch gestern eine Kursentwicklung von +0,24% hingelegt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Salesforce bei 225,29 EUR. Das entspricht einem potenziellen Kursanstieg um +7,24%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit nicht.

23 Experten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 11 setzen sie auf “Kauf”. 15 Experten bewerten sie neutral mit “halten” und nur ein einziger geht davon aus, dass die Aktie einen Verkauf wert ist.

Zusammengefasst bleibt das Guru-Rating bei 4,12 (Guru-Rating ALT).

