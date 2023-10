Salesforce: Analysten sehen Potential - Kursziel bei 229,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,70% verbuchen und liegt derzeit bei einem Kurs von 196,55 EUR (-0,07%). Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Kursziel für Salesforce liegt bei stolzen 229,03 EUR. Somit ergibt sich ein potentieller Gewinn in Höhe von +16,60%.

• Am 09.10.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,07%

• Das mittelfristige Kursziel für Salesforce beträgt 229,03 EUR

• Nach Angaben von aktuell 23 Analysten ist die Aktie ein starker Kauf

Trotz einer positiven Trendentwicklung sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt bezüglich dieser Einschätzung. Während einige Experten das Unternehmen als eine starke Kaufempfehlung bewerten (68%), geben andere lediglich eine neutrale Bewertung ab oder empfehlen gar einen Verkauf.

Insgesamt gibt es zur Zeit jedoch...