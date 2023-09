Salesforce: Analysten sehen Kursziel von 225,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie des US-amerikanischen Cloud-Computing-Spezialisten Salesforce ist nach Einschätzung von Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 225,29 EUR und würde damit ein Potenzial von +7,24% für Investoren eröffnen.

• Am 11.09.2023 stieg die Aktie um +0,24%

• Guru-Rating bleibt konstant auf 4,12

• Der Optimismus der Analysten macht über zwei Drittel aus (+68%)

In den letzten fünf Handelstagen entwickelte sich die Aktie positiv mit einem Plus von insgesamt +3,03%. Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch zu sein. Allerdings sind nicht alle Analysten derselben Meinung bezüglich des Kurspotenzials.

Während momentan noch immer ein Verkaufsrating existiert – vertreten durch einen einzigen Analysten – empfehlen insgesamt 34 Experten die Salesforce-Aktie zum Kauf oder Halten....