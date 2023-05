Salesforce: Analysten sehen ein Kursziel von 203,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat am gestrigen Tag eine geringfügige Kursbewegung von -0,82% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch einen positiven Trend aufweisen und sich um +1,98% verbessern. Die Bankanalysten halten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 203,99 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +9,69%. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Dennoch bewerten derzeit 76,09% aller Experten die Aktie zumindest optimistisch.

• Salesforce hat am gestrigen Tag -0,82% an Wert eingebüßt

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 203,99 EUR mit einem Potenzial von+9,69%

• Von den befragten Analysten empfehlen 76,09 % ein Investment in die Aktie

Quelle: Financial News Blog