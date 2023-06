Salesforce: Analysten sehen Kursziel von 193,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce konnte gestern am Finanzmarkt einen leichten Anstieg von +0,06% verzeichnen. Insgesamt steht jedoch eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen zu Buche, die bei -1,12% liegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten nach wie vor optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 193,14 EUR für die Aktie von Salesforce. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,90%. Von insgesamt 46 Analysten bewerten derzeit 35 die Aktie als Kauf oder starken Kauf (76,09%). Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,24 unverändert.