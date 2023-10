Salesforce: Analysten sehen Kursziel bei 230,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktien von Salesforce haben gestern an der Börse einen minimalen Anstieg von +0,07% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein leichter negativer Trend entwickelt und die Performance lag bei -0,38%. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Salesforce liegt laut Bankanalysten bei 230,22 EUR. Sollte diese Vorhersage eintreffen, könnte das Unternehmen Investoren ein Potenzial von +19,61% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung auf dem Markt.

23 Analysten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal. Weitere 11 Experten sind optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf der Salesforce-Aktie. Ein Großteil (15) stuft sie neutral als “halten” ein und nur eine Person rät zum Verkauf.

Zusammenfassend ergibt sich aus dieser...