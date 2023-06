Salesforce: Analysten sehen Kursziel bei 220,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Salesforce einen Verlust von -3,35%, was sich auf eine wöchentliche Entwicklung von -3,37% summiert. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Die Bankanalysten gehen davon aus, dass das wahre Kursziel für Salesforce bei 220,90 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein potenzielles Kurswachstum von +14,91% bedeuten. Von insgesamt 23 befragten Analysten betrachten 66,67% die Aktie als lohnendes Investment – darunter neun “Kauf”- und fünfzehn “Halten”-Bewertungen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,12 stabil und unterstreicht somit die positive Prognose der meisten Experten.