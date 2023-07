Salesforce: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,49% auf 215,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und legte um +2,76% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen steigerte sich der Kurs sogar um +8,16%, was das Vertrauen der Anleger stärkte.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 215,56 EUR. Dieser Wert wurde durchschnittlich von Bankanalysten ermittelt und bietet ein potentialles Plus von +4,49%. Trotz des positiven Trends sind jedoch nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch.

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf während weitere 10 sie als “Kauf” beurteilen. Ein Großteil der Experten positioniert sich neutral und vergibt das Rating “halten”. Lediglich ein Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Der Anteil der Optimisten liegt damit immer noch bei über zwei Dritteln (+66,67%). Auch das Guru-Rating bleibt mit...