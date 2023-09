Salesforce: Analysten sehen Kurspotenzial von 225,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +3,03% erreicht und am gestrigen Tag eine weitere Kursentwicklung um +0,24%. Dies lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 225,29 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet dies Investoren ein Potenzial von +7,24%. Von insgesamt 23 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet.

Weitere 11 Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt. Die Bewertung “halten” vergeben insgesamt 15 Bankanalysten. Lediglich einer sieht aktuell einen Verkauf als sinnvoll an. Das Guru-Rating bleibt trotz positiver Einschätzungen mit einem Wert von 4,12 unverändert.

Anmerkung: Dieser Artikel dient lediglich informellen Zwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.