Salesforce: Analysten sehen 12,25% Kursrisiko - Aktie nicht richtig bewertet

Die jüngste Kursentwicklung von Salesforce lässt Anleger aufhorchen: Gestern verlor die Aktie am Finanzmarkt 2,01% an Wert. Insgesamt steht eine Veränderung von -1,51% in der abgelaufenen Woche zu Buche. Die Marktstimmung ist demnach eher pessimistisch.

Bankanalysten sehen das anders und sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 200,63 EUR hat. Allerdings eröffnet dies aktuell ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -12,25%. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten.

24 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zwölf setzen auf einen optimistischen Trend (“Kauf”). Zehn Experten halten sich dagegen neutral (“Halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,26 unverändert positiv.

Letztendlich bleibt es jedoch abzuwarten, ob sich...