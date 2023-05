Salesforce: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 192,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat am vergangenen Handelstag eine positive Entwicklung hingelegt und einen Kursanstieg von +1,17% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit jedoch insgesamt ein Rückgang um -2,00%. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit eher pessimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Salesforce-Aktie bei 192,02 EUR. Dieses entspricht einem möglichen Verlust-Risiko von -1,06%, falls sich die Prognosen der Bankanalysten bewahrheiten sollten. Derzeit empfehlen allerdings noch immer 76,09% der insgesamt 46 analysierenden Experten den Kauf der Aktie oder sehen sie zumindest optimistisch.

Das Guru-Rating für Salesforce bleibt mit einer Bewertung von 4,24 ebenfalls auf einem stabil guten Niveau.