Salesforce: Analysten prognostizieren Kurssteigerung von 8,58% auf 225,24 EUR

Die Salesforce-Aktie hat gestern eine moderate Kursentwicklung von +0,41% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von +0,48%. Dieser neutrale Trend spiegelt die aktuelle Stimmung am Markt wider.

Doch wie sehen die Experten das Potenzial der Aktie? Im Durchschnitt gehen 23 Bankanalysten davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 225,24 EUR liegt – eine Steigerung um +8,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich: Während einige sie als “starken Kauf” oder “Kauf” empfehlen (insgesamt 34%), raten andere eher zum “Halten” (45%) oder sogar zum Verkauf (4%).

Das Guru-Rating für Salesforce bleibt mit einer Bewertung von 4.12 weiterhin positiv. Zusammengefasst sind demnach noch immer mehr als zwei Drittel der Analysten optimistisch...