Salesforce: Analysten erwarten ein Kursziel von 217,13 EUR - ein Anstieg von +12,15%

Am gestrigen Handelstag ist die Aktie von Salesforce um -0,08% gesunken. Insgesamt hat sie in der letzten Woche eine Abwärtsbewegung von -0,90% verzeichnet und scheint daher relativ neutral am Markt positioniert zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 217,13 EUR (+12,15%). Derzeit empfehlen 22 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 11 Experten bewerten diese als “Kauf” mit Optimismus aber ohne Euphorie. Weitere 15 Analysten platzieren ihr Rating auf “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt unverändert bei soliden 4.10 Punkten.

Zusammenfassend liegt das Potenzial für Salesforce optimistisch bei +67,35%.