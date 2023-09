Salesforce: Analysten empfehlen Kauf - Kursziel bei 225,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in der vergangenen Handelswoche Verluste hinnehmen müssen. Dennoch sind Bankanalysten nach wie vor optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 225,29 EUR – eine positive Prognose mit einem Kurspotenzial von +12,02%. Insgesamt haben derzeit 23 Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewertet.

• Am gestrigen Tag legte Salesforce am Finanzmarkt um +0,33% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 225,29 EUR (+12,02%)

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,12

Trotz des schwachen Trends halten viele Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. So setzen beispielsweise elf weitere Analysten das Rating auf “Kauf”. Lediglich ein Experte sieht weiterhin einen Verkauf empfohlen. Insgesamt ist also noch immer eine Mehrheit (68%) der Meinung, dass Anleger mit einem Investment...