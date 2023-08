Salesforce: Aktuelle Meinung der Analysten - Kursziel bei 198,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktienbewertung von Salesforce wird von vielen Analysten als nicht angemessen betrachtet. Laut der durchschnittlichen Schätzung aller Bankanalysten liegt das wahre Kursziel des Unternehmens bei 198,67 EUR mit einem Potenzial für Investoren von +4,22%.

• Am 11.08.2023 legte die Salesforce-Aktie um +0,22% zu.

• Das Aktienkurs-Ziel für Salesforce wurde auf 198,67 EUR festgelegt.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14.

Gestern konnte Salesforce am Finanzmarkt einen Aufwärtstrend verzeichnen und stieg um +0,22%. Allerdings fiel es in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt -3,41%, was pessimistische Stimmungen auf dem Markt hervorruft.

Während einige Analysten eine solche Entwicklung erwartet hätten, sind sich viele einig darüber: Das mittelfristige Ziel für die Aktie liegt bei genau 198,67 EUR. Von insgesamt 23...