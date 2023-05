Salesforce: Aktuell unterbewertet - Kursziel 192,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Der gestrige Handelstag bescherte Salesforce eine positive Kursentwicklung von +2,63%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich somit ein Plus von +2,46% ergeben. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Salesforce aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 192,85 EUR und damit um -3,99% vom aktuellen Kurs entfernt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in den letzten Tagen.

Zurzeit empfehlen 23 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 12 sehen sie immer noch als kaufenswert an. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und bewerten das Papier mit “halten”. Nur ein einziger Analyst hält einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,24. Der...