Salesforce Aktien: Positiver Trend mit erwartetem Gewinn von +15,76% in 12 Monaten

Die Salesforce Aktie befindet sich derzeit in einem positiven Kurstrend, wie die Charttechnik zeigt. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand. Aktionäre können auf Sicht von 12 Monaten laut den Analysten mit einem Gewinn von +15,76% rechnen. Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 82 Tagen erwartet. Laut aktuellen Schätzungen könnte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird. Auf Jahressicht zeichnet sich ein optimistisches Bild ab, mit einem erwarteten Umsatzanstieg von +16,90% und einem Gewinnzuwachs von +3,10%. Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen reagiert und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen um +1,19% verändert.

