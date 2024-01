Salesforce Aktie: Das wird nichts mehr!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 20 Kaufempfehlungen, 7 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für Salesforce ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 220,88 USD, was einer potenziellen Abwärtsentwicklung von -20,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie derzeit mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salesforce beträgt derzeit 60, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als überbewertet gilt. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine negative Stimmung gegenüber dem Unternehmen. Die Intensität der Diskussionen und die gestiegene Aufmerksamkeit führen zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Schlecht" Bewertung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 4 negative Signale und 1 positives Signal, was die insgesamt negative Empfehlung für die Anleger-Stimmung bestätigt. Daher wird die Aktie von Salesforce aufgrund dieser Faktoren insgesamt als "Schlecht" eingestuft.