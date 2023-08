Salesforce-Aktie weiter auf dem Gaspedal

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V) gibt weiter Gas: Nachdem das Papier des US-amerikanischen CRM-Softwareanbieters bereits am gestrigen Mittwoch im US-Handel zulegen konnte, ging es am Donnerstagmorgen im europäischen Handel um über +5% nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus der Salesforce-Aktie bereits auf 60%. Was treibt die Tech-Aktie so stark an?