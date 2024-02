Salesforce Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktienanalyse von Salesforce zeigt, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in letzter Zeit unterdurchschnittlich war. Dies deutet auf ein geringes Interesse der Anleger hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Trotzdem gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Salesforce im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,82 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,08 Prozent liegt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben für Salesforce insgesamt eine positive Einschätzung abgegeben, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 220,88 USD liegt. Dies würde eine Entwicklung um -22,68 Prozent vom aktuellen Kursniveau bedeuten. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den Analystenempfehlungen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in letzter Zeit überwiegend negativ, mit mehreren bestätigten Verkaufssignalen. Daher erhält Salesforce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für Salesforce in verschiedenen Kategorien eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut"-Einstufungen, was auf eine gemischte Einschätzung hinsichtlich der langfristigen Entwicklung der Aktie hindeutet.