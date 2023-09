Salesforce: Aktie um +7,50% unterbewertet mit Kursziel von 225,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie scheint nach Ansicht von Analysten derzeit nicht richtig bewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 225,24 EUR mit einem Kurspotenzial in Höhe von +7,50%. Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt lag bei +1,00%, was die Stimmung der Investoren optimistisch stimmt.

• Am 08.09.2023 legte die Aktie um weitere +1,00% zu

• Das durchschnittliche Rating beträgt 4,12

• Der Anteil an optimismusgestimmten Analysten liegt bei +68,00%

Während einige Bankanalysten eine starke Kaufempfehlung für die Salesforce-Aktie aussprechen und diese als unterbewertet betrachten (23 Analysten), gibt es auch Experten (15), welche eher neutral auf das Wertpapier schauen und ein “halten” Rating vergeben. Nur ein einziger Experte spricht sich für einen Verkauf aus.

Und wie sieht es beim Guru-Rating aus? Dieses hat sich...