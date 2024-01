Salesforce Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Salesforce wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 57,41, was einen 3-prozentigen Abstand zum Branchen-Durchschnitt von 59,06 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten empfehlen Experten die Aktie als "Gut".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Salesforce ist positiv, basierend auf 27 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Davon sind 20 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und keine "Schlecht". Auch wenn es keine aktuellen Analystenupdates gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose von 220,88 USD auf ein mögliches Abwärtspotential von -12,04 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Salesforce daher eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger zeigten in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung gegenüber Salesforce. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen wider, die sich hauptsächlich um negative Themen drehten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Salesforce zeigt sich ebenfalls als neutral. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Salesforce ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher die langfristige Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft.