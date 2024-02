Salesforce Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

In den vergangenen 12 Monaten hat Salesforce eine beeindruckende Performance von 74,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,45 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +77,85 Prozent für Salesforce führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 576,34 Prozent, wobei Salesforce 501,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Salesforce in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Salesforce wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende weist Salesforce derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,21 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Salesforce insgesamt 27 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -24,34 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Salesforce daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Salesforce basierend auf verschiedenen Kriterien wie Performance, Stimmung, Dividende und Analysteneinschätzung. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.