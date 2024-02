Salesforce Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Salesforce eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Salesforce daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung. Insgesamt erhält Salesforce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Salesforce aktuell bei 223,22 USD. Der Aktienkurs selbst ging mit 285,66 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +27,97 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 260,76 USD, was einer Differenz von +9,55 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Salesforce aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent in der "Software"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich aus den Analysteneinschätzungen ein "Gut"-Rating, da 20 Kaufempfehlungen, 7 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 220,88 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -22,68 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.