Salesforce Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Salesforce liegt bei 14,5, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 32,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt und in einem Gesamtbild zu einem Rating "Gut" führt.

Im Bereich der Dividendenpolitik ergibt sich bei Salesforce aktuell ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Salesforce mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64,99 auf Basis der heutigen Notierungen um 7 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (60,6). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Salesforce in den letzten 12 Monaten eine Performance von 74,4 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 0,34 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +74,06 Prozent im Branchenvergleich für Salesforce. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Salesforce mit einer Rendite von 0,11 Prozent im letzten Jahr um 74,29 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.