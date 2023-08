Salesforce Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Für die Aktie Salesforce aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.08.2023, 17:16 Uhr, ein Kurs von 216.01 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Salesforce einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Salesforce jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 115 liegt Salesforce über dem Branchendurchschnitt (16 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 99,48 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 33 Analystenbewertungen für die Salesforce-Aktie abgegeben. Davon waren 25 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Salesforce-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 215,03 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 0,21 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (214,59 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Salesforce somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Salesforce verläuft aktuell bei 180,16 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 214,59 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,11 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 217,04 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Salesforce-Aktie der aktuellen Differenz von -1,13 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".