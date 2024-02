Salesforce Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Aktienkurse werden nicht nur auf Basis von Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Salesforce auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare hauptsächlich negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Zusätzlich wurden Handelssignale analysiert, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf Basis dieser Analyse ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung.

Desweiteren wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Salesforce-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 221,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 287,73 USD liegt, was einer Abweichung von +29,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 257,11 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,91 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben die Salesforce-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten mit 20 "Gut"-, 7 Neutral- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 220,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 287,73 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -23,23 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von "Neutral" auf Basis der Analystenbewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI liegt aktuell bei 27,66, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Die gesamte Bewertung zeigt, dass die Salesforce-Aktie sowohl positive als auch negative Einstufungen erhalten hat, sodass eine neutrale Einschätzung angemessen erscheint.