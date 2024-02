Salesforce Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv eingestuft, mit 20 Gut-Bewertungen, 7 Neutral-Bewertungen und keiner Schlecht-Bewertung. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamtbewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 220,88 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -23,23 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Salesforce. Dies wird als positiv bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Salesforce daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse mittels Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Salesforce derzeit mit einem RSI-Wert von 27,66 als überverkauft gilt, was als positiv bewertet wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Salesforce bei 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment betrachtet wird.