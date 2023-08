Salesforce Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Kurs der Aktie Salesforce steht am 04.08.2023, 17:09 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 215.61 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Salesforce nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Salesforce-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 179,82 USD. Der letzte Schlusskurs (215,56 USD) weicht somit +19,88 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 216,88 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,61 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Salesforce ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Salesforce-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Salesforce liegt bei 96,04, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Salesforce bewegt sich bei 47,18. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 33 Analystenbewertungen für die Salesforce-Aktie abgegeben. Davon waren 25 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Salesforce-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 215,03 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,25 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (215,56 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Salesforce somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.