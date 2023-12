Salesforce Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor übertrifft Salesforce mit einer Rendite von 79,86 Prozent die Konkurrenz um mehr als 73 Prozent. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei -1,97 Prozent, wobei auch hier Salesforce mit 81,82 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Salesforce weniger gut ab, da sie aktuell bei 0 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,3 Prozent liegt. Somit erzielen Investoren bei Salesforce einen geringeren Ertrag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Salesforce ist insgesamt positiv. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Gemäß des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Salesforce als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 59,12, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 20,2 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.