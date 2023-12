Salesforce Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Über einen Zeitraum von sieben Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten paar Tagen hat sich die Diskussion auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Salesforce konzentriert. Daher hat die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab. Genauer gesagt gab es 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu nur einem "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Salesforce aktuell mit dem Wert 26,56 überverkauft, was zu einer positiven Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für die RSI die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Salesforce in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,96 Prozent, was einer Outperformance von +86,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und +86,49 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Salesforce mittlerweile auf 212,33 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 266,34 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,44 Prozent und zur GD50 der letzten 50 Tage +17,28 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Daher vergeben wir die Gesamtnote "Gut" für die Aktie von Salesforce.

