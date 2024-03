Salesforce Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Softwarefirma Salesforce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie eine Überperformance von 67,72 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" liegt bei 3,15 Prozent, wobei Salesforce aktuell um 66,82 Prozent über diesem Wert liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Salesforce jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt. Auch in Bezug auf die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien wird eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Salesforce im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60,58, was einem Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,13 entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" empfohlen.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Salesforce, wobei die Aktie in Bezug auf die Rendite eine positive Entwicklung aufweist, jedoch in Bezug auf Dividendenrendite, Diskussionstätigkeit und fundamentale Bewertung als weniger positiv angesehen wird.