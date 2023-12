Salesforce Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 220,37 EUR, was einem Abstand von -8,77% zum aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognose

Am 18.12.2023 verzeichnete Salesforce einen Kursanstieg von +0,76%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine Gesamtsteigerung von +2,78% verzeichnen, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hinweist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 220,37 EUR. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -8,77% bieten. Obwohl einige Analysten diese Prognose angesichts des positiven Trends in Frage stellen, sind insgesamt 23 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Weitere 11 Analysten bewerten sie als “Kauf”, während 17 Experten eine neutrale Position einnehmen und die Aktie als “halten” bewerten. Nur 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Optimistische Einschätzung

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +65,38%. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor als “Guru-Rating ALT” eingestuft wurde.

Insgesamt deutet die aktuelle Entwicklung darauf hin, dass Salesforce von den Analysten positiv bewertet wird, und Anleger könnten in Zukunft eine höhere Rendite erwarten.

