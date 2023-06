Salesforce-Aktie: Unerfüllte Erwartungen trotz stabilen Wachstums!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Vor einigen Tagen präsentierte Salesforce seine Ergebnisse für das letzte Quartal, und im Grunde genommen gab es nur erfreuliche Nachrichten. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Zusätzlich wurden die Prognosen nach oben korrigiert, und bei den Margen sollen im laufenden Geschäftsjahr nun 28% statt 27% erreicht werden.

Trotzdem waren bei der Salesforce-Aktie zuletzt rote Vorzeichen zu erkennen. Am Donnerstag reagierte der Kurs auf die Geschäftszahlen zeitweise mit Verlusten von etwa sechs Prozent. Auch am freundlichen Handelsfreitag ging es mit 0,1% leicht in Richtung Süden.

Das missfällt den Aktionären von Salesforce

Ausschlaggebend dafür sind vermutlich die Kosten innerhalb des Konzerns, welche vielen Beobachtern immer noch zu hoch erscheinen. Dadurch entsteht...