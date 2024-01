Salesforce Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Über die letzten zwölf Monate hinweg wurden 20 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"- Bewertungen abgegeben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (220,88 USD) hat die Aktie ein Abwärtspotential von -17,94 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Salesforce eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. An einem Tag dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Salesforce unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Salesforce eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,65 Prozent, wobei Salesforce mit 81,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Salesforce liegt bei 12,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 34,93, was bedeutet, dass Salesforce weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Salesforce ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.