Salesforce Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Softwareunternehmen Salesforce weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz schneidet Salesforce nicht gut ab. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft, wobei der RSI7 bei 25,38 und der RSI25 bei 24,65 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Meinung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab auch 5 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.