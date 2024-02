Salesforce Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt der Wert von Salesforce bei 60,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Salesforce-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 228,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 286,39 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 271,89 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Salesforce daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.