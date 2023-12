Salesforce Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

In den letzten zwölf Monaten haben 27 Analysten ihre Bewertung für die Salesforce-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 20 positiv, 7 neutral und keine negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 220,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 16,2 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 263,59 USD fallen könnte. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung basierend auf den Kurszielen. Zusammenfassend erhält die Aktie von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Salesforce derzeit als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 210,68 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (263,59 USD) um +25,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 222,47 USD zeigt mit einer Abweichung von +18,48 Prozent ein positives Bild. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare in den sozialen Medien über Salesforce zu finden waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht daher im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über die Aktie zeigen jedoch keine signifikante Abweichung von der Norm, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Salesforce-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt, was 91,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 89,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.