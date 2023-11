Salesforce Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Analysteneinschätzungen für das Unternehmen Salesforce sind überwiegend positiv, wie aus den letzten zwölf Monaten hervorgeht. Von insgesamt 32 Einschätzungen wurden 25 als "Gut" bewertet, während 7 als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Salesforce-Aktie beträgt 219,94 USD, was einem potenziellen Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 204,22 USD entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Salesforce-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,2 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von 2,38 Prozent für ähnliche Aktien in der Branche. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert von 10,43 Prozent im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Salesforce mit einer Überperformance von 16,77 Prozent gut. Diese Ergebnisse führen zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild für Salesforce hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Obwohl keine positiven oder negativen Trends unter den Marktbeobachtern in den sozialen Medien erkannt wurden, gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich des Unternehmens. Insgesamt wird Salesforce für das Sentiment und den Buzz mit einer "Gut"-Bewertung bewertet.

Gemäß der fundamentalen Analyse ist die Salesforce-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Software" unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salesforce liegt bei 61,24, während der Branchendurchschnitt bei 68,88 liegt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.

