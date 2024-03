Salesforce Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salesforce bei 60, was bedeutet, dass die Börse 60,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Salesforce zahlt. Dieser Wert ist 9 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Salesforce-Aktie auf der Basis von trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 234,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 305,28 USD liegt, was einer Abweichung von +30,08 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 282,85 USD zeigt eine Abweichung von +7,93 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Salesforce eine negative Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich negativ entwickelt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Salesforce eine Outperformance von +66,19 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt nur um 3,78 Prozent gestiegen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Salesforce mit 67,01 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält Salesforce ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.