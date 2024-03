Salesforce Aktie: Knallt es bald?

Die Dividende von Salesforce ist derzeit bei 0 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 43,8 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Salesforce-Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt im neutralen Bereich bei 39,95 Punkten. Somit erhält Salesforce eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Salesforce in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 3,78 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +66,19 Prozent für Salesforce. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor konnte Salesforce mit einer Rendite von 67,01 Prozent überzeugen. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt erhält Salesforce gemäß dieser Analyse eine negative Bewertung für die Dividendenpolitik und das Sentiment, eine neutrale Bewertung für den Relative Strength Index und eine positive Bewertung im Branchenvergleich.