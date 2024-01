Salesforce Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Nach den Analystenmeinungen der letzten 12 Monate ergibt sich für die Salesforce-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 20 Kaufempfehlungen, 7 neutrale Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 220,88 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von 21,2 Prozent entspricht. Aufgrund des aktuellen Kurses von 280,3 USD erhalten die Aktie daher das Rating "Schlecht", und die Gesamteinschätzung lautet "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +27,85 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von +12,5 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Salesforce-Aktie daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten weisen in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale auf.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Salesforce eine "Gut"-Einstufung auf der Basis des RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung auf der Basis des RSI25, was zu einem Gesamtrating von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.