Salesforce Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Salesforce hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 90,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 9,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Salesforce im Branchenvergleich eine Outperformance von +81,08 Prozent aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Salesforce mit einer mittleren Rendite von 8,26 Prozent im letzten Jahr um 82,7 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Salesforce im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Software 2,23 Prozentpunkte weniger aus und erreicht somit eine Dividendenrendite von 0 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Salesforce mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,41 auf Basis der heutigen Notierungen um 3 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (59,01). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentalistischer Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

Neben den harten Faktoren spielt auch das Sentiment und der Buzz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Aktie von Salesforce in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Salesforce ein gemischtes Bild, da die Leistung im Bereich des Aktienkurses und der fundamentalen Analyse positiv, die Dividende jedoch negativ bewertet wird und das Sentiment und der Buzz ebenfalls negativ ausfallen.