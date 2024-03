Salesforce Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert von 76,46 führt bei der RSI-Bewertung der Salesforce-Aktie zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 48,9 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an sechs Tagen und negativer Kommunikation an fünf Tagen. Jedoch hat sich die Diskussion in Bezug auf das Unternehmen Salesforce in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen fokussiert. Auf Basis statistischer Auswertungen und historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur "Software"-Branche konnte Salesforce in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +67,04 Prozent erzielen, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,45 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Salesforce-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen 4 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 250,67 USD, was ein Abwärtspotenzial von -14,83 Prozent vom letzten Schlusskurs (294,33 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, und die Gesamtbewertung für diesen Punkt der Analyse ist damit "Neutral".