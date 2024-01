Salesforce Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktienanalyse von Salesforce zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bewertungskategorien.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,41 auf, was sie teurer erscheinen lässt als andere Aktien in der Software-Branche. Der Durchschnitt in dieser Branche liegt bei 53, was einen Abstand von 7 Prozent zum KGV von Salesforce darstellt. Aufgrund dieses hohen KGV erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse schneidet die Salesforce-Aktie jedoch besser ab. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 217,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 269,19 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 23,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich ebenfalls eine überdurchschnittliche Performance von Salesforce. Mit einer Rendite von 90,96 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt der "Software"-Branche um 81,31 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung fällt ebenfalls positiv aus, mit 20 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings prognostizieren Analysten eine durchschnittliche Kursentwicklung von 220,88 USD, was einem Abwärtspotential von -17,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Salesforce daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Salesforce gemischte Ergebnisse und Anleger sollten die verschiedenen Bewertungskategorien sorgfältig berücksichtigen, bevor sie investieren.