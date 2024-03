Salesforce Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Anlegerstimmung für Salesforce bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer weder positiv noch negativ eingestellt. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse führt. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit hauptsächlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Salesforce daher für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Salesforce weisen auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate gezeigt, was zu einer guten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Salesforce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 232,29 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch um +36,42 Prozent über diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +13,64 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren guten Einschätzung führt.

Von 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Salesforce-Aktie sind 4 Einstufungen gut, 1 neutral und keine schlecht. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 240,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -24,1 Prozent fallen könnte. Daher erhält Salesforce von den Analysten insgesamt ein neutrales Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und den Analystenbewertungen für Salesforce.