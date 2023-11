Salesforce-Aktie: Immer noch auf dem Vormarsch

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V) setzt ihren Höhenflug unvermindert fort. Nachdem das Papier des CRM-Software-Spezialisten bereits am Mittwoch im US-Handel fast +2,5% zulegte, schießt die Salesforce-Aktie am Donnerstagmorgen im europäischen Handel um über +8% in die Höhe und steht auf einem neuen Jahreshoch. Was beflügelt Salesforce momentan?